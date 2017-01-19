Ученые выяснили, что вирусы способны обмениваться информацией

Москва, 19 января. Ученые обнаружили, что вирусы обладают формой «коллективного разума», которая позволяет им обмениваться информацией. Об этом сообщает научный журнал Nature Microbiology.

По данным исследователей, в ходе беспрерывной эволюции вирусы смогли победить микробов, которые находили следы вирусной ДНК и уничтожали их. Вирусы создали «анти-антивирус», который просто подавляет эту способность микробов.

Благодаря этому открытию ученые обнаружили, что вирусы способны обмениваться информацией. По данным исследователей, вирусы оставляют в своей среде короткие белковые следы, которые являются «сообщениями», что дает возможность вирусам выстраивать общую стратегию поведения - либо размножаться, либо затаиваться надолго в ДНК бактерий.