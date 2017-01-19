Кандидат на пост главы финансового ведомства США высказался о санкциях против России

19 Января 2017 23:06 37

Вашингтон, 19 января. Стивен Мнучин, кандидат на пост главы Минфина США, комментируя вопросы по санкциям в отношении России, высказывается так, что понять его можно по-разному — сейчас и впоследствии.

Возможный будущий глава Минфина США, отвечая на прямой вопрос американского сенатора, выступает ли кандидат на пост руководителя финансового ведомства США за отмену антироссийских санкций, Мнучин решительно заявил, как пишут «Известия», что он — против: «Я против снятия санкций»,

В то же время, Мнучин уклонился от такого же решительного ответа на вопрос, считает ли кандидат Мнучин необходимым усилить давление на Россию с помощью санкций: на этот раз он сказал, что не готов отвечать на этот вопрос «поскольку не обладает достаточно полной информацией по этому вопросу».