Трое злоумышленников в масках жестоко избили девятилетнего ребенка в Москве

Москва, 19 января. Полиция начала проверку по факту нанесения телесных повреждений ребенку на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД России по Москве.

По данным ведомства, около 19:00 во дворе многоэтажного дома на Волгоградском проспекте трое злоумышленников в масках избили девятилетнего ребенка.

После нападения злоумышленники в масках скрылись с места преступления. Ребенку оказывается медицинская помощь. В настоящее время столичные правоохранители проводят мероприятия направленные на задержание преступников.