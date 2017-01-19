Катар получил официальное приглашение на переговоры по Сирии в Астане

Москва, 19 января. Власти Катара получили официальное приглашение на переговоры в Астану по Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Катара.

«Мы получили официальное приглашение», — сообщил дипломат.

Стоит напомнить, что переговоры с участием единой делегации сирийской оппозиции и представителей правительства САР состоятся 23 января в столице Казахстана.

Правительство Сирии на переговорах в Астане возглавит постпред САР в ООН Башар аль-Джаафари. МИД России представит директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин.