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Катар получил официальное приглашение на переговоры по Сирии в Астане
Весь мир

Катар получил официальное приглашение на переговоры по Сирии в Астане

Сегодня 22:25
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Катар получил официальное приглашение на переговоры по Сирии в Астане

Москва, 19 января. Власти Катара получили официальное приглашение на переговоры в Астану по Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя МИД Катара.

«Мы получили официальное приглашение», — сообщил дипломат.

Стоит напомнить, что переговоры с участием единой делегации сирийской оппозиции и представителей правительства САР состоятся 23 января в столице Казахстана.

Правительство Сирии на переговорах в Астане возглавит постпред САР в ООН Башар аль-Джаафари. МИД России представит директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Сергей Вершинин.

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Кирилл Иванов
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