Совбез ООН единогласно поддержал передачу власти новому президенту в Гамбии

19 Января 2017 22:33 53

Нью-Йорк, 19 января. Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку Адама Барроу, нового президента Гамбии, призвав предыдущего главу африканского государства «мирно уйти со своего поста».

Совету безопасности ООН пришлось обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в Гамбии после президентских выборов, поскольку Яйе Джамме, предыдущий руководитель страны, отказался отдавать власть. Кроме того, известно, что руководители еще трех африканских государств — Сенегала, Ганы, Нигерии заявили, что готовы ввести свои войска в Гамбию для обеспечения вступления в должность нового президента Барроу.

Совет безопасности ООН, как сообщает Газета.ру, принял представленный именно Сенегалом проект резолюции.

Теперь, согласно документу, экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) вправе предпринимать «все необходимые меры», позволяющие Барроу приступить к исполнению обязанностей главы Гамбии.