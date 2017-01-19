up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Весь мир

Турецкий суд арестовал еще одного полицейского по делу об убийстве Карлова

19 Января 2017 22:15
40Просмотры

Турецкий суд арестовал еще одного полицейского по делу об убийстве Карлова

Анкара, 19 января. В Турции суд арестовал еще один сотрудник полиции по подозрению в причастности к убийству посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Стоит отметить, что 18 января в Анкаре был задержан организатор фотовыставки, который по мнению следствия, причастен к убийству российского посла, кроме того, был задержан сотрудник полиции.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Бывший офицер турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ произвел несколько выстрелов в спину российскому дипломату.

Кирилл Иванов

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС