Турецкий суд арестовал еще одного полицейского по делу об убийстве Карлова

19 Января 2017 22:15 40

Анкара, 19 января. В Турции суд арестовал еще один сотрудник полиции по подозрению в причастности к убийству посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Стоит отметить, что 18 января в Анкаре был задержан организатор фотовыставки, который по мнению следствия, причастен к убийству российского посла, кроме того, был задержан сотрудник полиции.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Анкаре. Бывший офицер турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ произвел несколько выстрелов в спину российскому дипломату.