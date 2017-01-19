Российские ученые готовятся к созданию космической электростанции

Москва, 19 января. Российские ученые предложили создать космическую солнечную электростанцию на орбите Земли. Об этом говорится в докладе представителей головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.

Ученые утверждают, что данный способ получения энергии является наиболее перспективным и дешевым.

«Космическая техника способна решить проблемы энергообеспечения землян электроэнергией и стабилизации погоды путем создания космических солнечных электростанций», — говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что в данном направлении уже активно работает Япония, где после аварий на трех атомных реакторах была принята государственная программа по созданию космических солнечных электростанций. Российские ученые предлагают принять аналогичную программу и немедленно приступить к созданию экспериментальной маломасштабной космической электростанции.