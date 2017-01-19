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Российские ученые готовятся к созданию космической электростанции
Технологии

Российские ученые готовятся к созданию космической электростанции

Сегодня 21:59
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Российские ученые заявили о намерении создать космическую электростанцию

Москва, 19 января. Российские ученые предложили создать космическую солнечную электростанцию на орбите Земли. Об этом говорится в докладе представителей головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.

Ученые утверждают, что данный способ получения энергии является наиболее перспективным и дешевым.

«Космическая техника способна решить проблемы энергообеспечения землян электроэнергией и стабилизации погоды путем создания космических солнечных электростанций», — говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что в данном направлении уже активно работает Япония, где после аварий на трех атомных реакторах была принята государственная программа по созданию космических солнечных электростанций. Российские ученые предлагают принять аналогичную программу и немедленно приступить к созданию экспериментальной маломасштабной космической электростанции.

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Кирилл Иванов
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