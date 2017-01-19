По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

19 Января 2017 22:00 44

В московский аэропорт «Шереметьево» прибыли триумфаторы международных внедорожных ралли-марафонов «Дакар» и «Африка Эко Рейс» 2017 года – российская команда «КамАЗ-мастер». Вместе с большой толпой болельщиков ее встречала корреспондент ФАН-ТВ.

Накануне все две недели гонки держали болельщиков в напряжении. Наша страна внимательно следила за каждым этапом, верила в своих героев и ждала их домой только с победными трофеями! В итоге – российская команда в очередной раз подтвердила свой чемпионский статус: в 14-й раз одержала триумф на ралли-рейде «Дакар» в классе грузовиков. Победу присудили экипажу Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева, Владимира Рыбакова. Экипаж Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева, Игоря Леонова занял второе место.

Кроме того, в этом году российские гонщики отметились первой в истории страны победой в зачете квадроциклов. Ее одержал Сергей Карякин.

Все они в очередной раз доказали, что российская команда – лучшая в мире, наша техника выдерживает самые экстремальные условия и не уступает ведущими мировым брендам.

Владимир Чагин, заслуженный мастер спорта России, директор НП «КамАЗ-Автоспорт» произнес эмоциональную речь перед всеми, кто собрался в аэропорту, чтобы встретить победителей: «Мы очень рады, что вы приехали сегодня встретиться с нами. Действительно, на ваших глазах африканская и американская часть, как мы привыкли говорить, встретилась впервые в этом году. Мы понимали, какая ответственность на нас, потому что мы начинали трудовой год, спортивный сезон в этом году и, находясь на разных континентах – в Америке, в Африке – делали все, чтобы до вас доносились только хорошие новости. Вы все знаете, какие сложные были эти два года у команды, даже под вопросом было само участие в «Дакаре», но мы подготовились вместе с нашими партнерами, нашими болельщиками, и еще и победили и принесли радость всем российским любителям автомобильного спорта. Особенно важно, конечно, что удалось еще на одну ступеньку выше поднять наш российский автопром, ведь мы выступаем на наших отечественных «КамАЗах», на наших, российских! Ура еще раз! Мы очень счастливы! Ура!»

Гонщик Эдуард Николаев пообщался с журналистами: «Очень много участников, кто негативно говорил, что «Дакар» стал скоростным, «Дакар» стал похож на классическое ралли. А в этом году организаторы перевернули гонку и вернули настоящий марафон на место, можно сказать. Действительно, была борьба по бездорожью, по сложным участкам, где участники теряли силы… Победили сильнейшие! Действительно, мы понимаем, какая ответственность перед страной, перед Россией нашей, Татарстаном, заводом «КамАЗ» выполнять эту миссию. И, как говорится, чтобы это долгое время продолжалось! Для нас это очень большая честь».

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Одновременно с южноамериканской гонкой команда «КАМАЗ-мастер» участвовала в ралли «Африка Эко Рейс» по старому африканскому маршруту ралли «Дакар» – с финишем на Розовом озере в Сенегале. По итогам гонки экипаж Андрея Каргинова, Андрея Мокеева, Дмитрия Никитина в четвертый раз получил первое место в грузовом зачете. Экипаж Сергея и Александра Куприянова, Анатолия Танина – четвертое.

Гонщик Андрей Каргинов показал корреспонденту ФАН-ТВ свою главную награду:

– Это кубок за первое место «Африка Эко Рейс». За первое место – он самого большого размера, самый тяжелый, второе и третье место – чуть-чуть поменьше. Такой красивый дизайн… Казалось бы, с какой легкостью я держу его одной рукой, но это очень трудно дается!

– Позвольте, я попробую! Боже, это очень тяжело! Я думаю, не менее тяжело далась вам эта победа…

– Как достается, так потом и трудно носится! Но это приятная ноша, поверьте!

– Как удается нашим «КамАЗам» побеждать вновь и вновь, год от года?

– У нас команда с многолетним опытом, очень опытная. Правильные решения приняли в течение года, испытали в плане изменения конструкций, участвовали во всевозможных тренировках, соревнованиях, которые позволяли нам делать выводы, что машины у нас не стоят на месте, они совершенствуются и с каждой гонкой едут все быстрее и быстрее. Ну, и плюс командная тактика, которая существует у нашей команды, когда экипаж одного «КамАза» всегда поможет другому, если ему нужна помощь, и не оставит никогда в беде.

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