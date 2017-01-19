Донбасс: Хуг посетит села на юге ДНР, пострадавшие от обстрелов ВСУ

Донецк, 19 января. Населенный пункт Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР) в Донбассе посетит первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

По словам представителя миссии ОБСЕ, Хуг посетит школу в селе Саханка и проведет патрулирование в селе Коминтерново вместе с другими наблюдателями.

Ранее в Минобороны ДНР неоднократно заявляли об обстрелах района Коминтерново со стороны украинской армии.

Как заявлял сегодня замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, только за минувшие сутки подразделения ВСУ 71 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР. Кроме того, накануне вечером ВСУ нанесли удары по окраинам Донецка, Горловки и Ясиноватой.