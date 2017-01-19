Как сражается Дейр-эз-Зор: перед лицом смерти оборонять базу и город вышли все

19 Января 2017 21:49 57

Дейр-эз-Зор, 19 января. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором зафиксирован фрагмент сегодняшнего боя военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) с боевиками ИГИЛ (запрещено в РФ).

Последние три дня террористы ИГИЛ яростно штурмуют город Дейр-эз-Зор и военную базу на северо-востоке Сирии, которая находится в осаде с мая 2015 года. Боевикам удалось взять базу в двойное кольцо, отрезав защитников города от аэродрома. Поддержать сирийских солдат смогли самолеты ВСК РФ, которые, как можно увидеть на этом видео, активно атакуют наступающих исламских радикалов в районе кладбища и возле авиабазы.

Кроме того, российские самолеты сбросили сирийцам боеприпасы и специальную технику, включая прицелы ночного видения.

Источник ФАН также сообщает, что правительственные войска сегодня провели ряд удачных операций против ИГ в районе Дейр эз-Зора. Десятки террористов были уничтожены точными ударами ВВС Сирии и ВКС РФ в районе кладбища и в окрестностях военного аэродрома.

Военнослужащие сирийской армии, в свою очередь, обстреляли скопления боевиков в тех же районах и в окрестностях горы Ат-Тарда.

Агентство САНА сообщает, что военная авиация нанесла удары по путям снабжения террористов, уничтожив конвой, везущий боевикам оружие и боеприпасы.

Агентство также предупредило, что подконтрольные ИГ СМИ публикуют заведомо ложные данные о якобы установленном террористами контроле над рядом зданий университетского комплекса в Дейр эз-Зоре.

Одновременно с этим источники в СМИ заявили, что на территорию военного аэродрома прибыло подкрепление сирийской армии из числа ополченцев из города Камышлы.

Сообщается также, что к западу от Дейр эз-Зора удары военной авиации уничтожили мост Айн Альбу Джумаа, которым пользовались террористы.

В самой Сирии сегодня убеждены, что масштабное наступление ИГИЛ на Дейр-эз-Зор координируется уходящей администрацией США. Такое мнение высказал бригадный генерал в отставке Али Максуд. Он напомнил, что 17 сентября 2016 года налетам авиации западной коалиции подверглись позиции сирийской армии. В результате той атаки погибли 83 человека, более 100 получили ранения. Позже в Пентагоне признали ошибку, списав всё на человеческий фактор, но результатом этой ошибки стало успешное наступление ИГИЛ на позиции САА. В одном из захваченных районов города боевики ИГ устроили массовую казнь местных жителей, убив за один день более 300 человек.