Стало известно, когда пройдут летные испытания ракеты для российского «ядерного поезда»

Москва, 19 января. Летные испытания ракеты для новейшего железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин», по плану, пройдут в 2019 году. Такой информацией располагает источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Через два года, в 2019 году», — ответил собеседник РИА Новости на вопрос о том, когда могут пройти летные испытания ракеты для «ядерного поезда».

В конце ноября прошлого года сообщалось об успешных испытаниях российского железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин», которые прошли на космодроме в Архангельской области. Тогда межконтинентальная ракет «Ярс» подтвердила способность к старту с мобильной железнодорожной платформы.

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