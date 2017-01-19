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Трамп начнет день своей инаугурации с молитвы в церкви
Весь мир

Трамп начнет день своей инаугурации с молитвы в церкви

Сегодня 21:37
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Трамп начнет день своей инаугурации с молитвы в церкви

Вашингтон, 19 января. Избранный президент США Дональд Трамп намерен начать день своей инаугурации с церковного богослужения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шон Спайсер.

«Завтра у нас большой день. Он начнется с того, что Дональд Трамп и избранный вице-президент Майкл Пенс с членами своих семей и друзьями в 8:30 утра посетят богослужение в церкви святого Иоанна напротив Белого дома», — сообщил пресс-секретарь.

Спайсер добавил, что в 9:30 Трамп и Пенс, а также их родственники приедут в Белый дом на чаепитие, после чего в 10:30 отправятся к Капитолию, где состоится церемония вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Стоит напомнить, что инаугурационные мероприятия будут проходить с 19 по 21 января, принесение Трампом присяги президента Соединенных Шатов состоится в полдень 20 января (20 часов мск).

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Кирилл Иванов
#дональд трамп
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