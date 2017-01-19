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Сирия новости 19 января 22.30: в Дамаске достигнуто новое соглашение, сирийская армия наступает на ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре
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Сирия новости 19 января 22.30: в Дамаске достигнуто новое соглашение, сирийская армия наступает на ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Сегодня 22:30
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Сирия новости 19 января 22.30: в Дамаске достигнуто новое соглашение, сирийская армия наступает на ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Сирия, 19 января. В долине Вади Барада в провинции Дамаск было достигнуто новое соглашение между сирийским правительством и боевиками. Сирийская армия успешно наступает на позиции ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В центре сирийской столицы два выпущенных боевиками снаряда упали в районе площади Омейядов. Данных о пострадавших пока не поступало.

В долине Вади Барада на северо-востоке провинции Дамаск сирийское правительство пришло к новому соглашению с боевиками. Согласно достигнутой договоренности, боевики, которые сдадут оружие, будут амнистированы. Об этом сообщают сирийские активисты.

Соглашение также предполагает выход всех иностранных боевиков из района между населенными пунктами Басима и Сук Вади Барада.

Правительственные войска не будут обыскивать дома местных жителей, но займут все населенные пункты в долине. На входе в каждое селение будет установлено КПП.

К северо-востоку от Дамаска артиллерия Сирийской арабской армии обстреляла позиции вооруженных формирований в районе города Дума.

В Восточной Гуте Дамаска ВВС Сирии нанесли удары по скоплениям боевиков в районе города Арбин, артиллерия правительственных войск продолжает обстреливать позиции исламистов в регионе.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб на востоке провинции турецкие войска и отряды вооруженной оппозиции, участвующие в операции «Щит Евфрата» отбили у ИГ* район больницы и силосные башни. В соцсетях было выложено видео с места событий.

В южной части провинции правительственные войска в ходе ожесточенных боев отбили у  террористов группировки населенный пункт Барлахин, боевики понесли серьезные потери. Об этом сообщают сирийские активисты.

Провинция Хомс

Во второй половине дня сирийской армии удалось развить наступление на позиции ИГ в восточной части провинции Хомс. Террористы понесли большие потери, несколько единиц техники боевиков были уничтожены. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Точными удары артиллерии сирийской армии к югу от населенного пункта Шарифа были уничтожены 15 террористов, укрепленные позиции, броневик и несколько оснащенных тяжелыми пулеметами автомобилей ИГ.

Правительственные войска при поддержке «Национальных сил обороны» (SDF)  сумели также продвинуться южнее военного аэродрома Ат-Тифор в окрестностях Пальмиры, преследуя отступающих террористов.

Сирийская армия также провела успешное наступление на позиции ИГ в районе города Аль-Карьятейн на направлении населенного пункта Аль-Барида.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственные войска провели ряд удачных операций против ИГ в районе Дейр эз-Зора. Десятки террористов были уничтожены точными ударами ВВС Сирии в районе кладбища и в окрестностях военного аэродрома.

Военнослужащие сирийской армии, в свою очередь, обстреляли скопления боевиков в тех же районах и в окрестностях горы Ат-Тарда.

Сирия новости 19 января 22.30: в Дамаске достигнуто новое соглашение, сирийская армия наступает на ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Ударами правительственных войск были уничтожены укрепленные позиции террористов и несколько оснащенных пулеметами автомобилей.

Агентство САНА также утверждает, что военная авиация нанесла удары по путям снабжения террористов, уничтожив конвой, везущий боевикам оружие и боеприпасы.

Агентство также предупредило, что подконтрольные ИГ СМИ публикуют заведомо ложные данные о якобы установленном террористами контроле над рядом зданий университетского комплекса в Дейр эз-Зоре.

Одновременно с этим источники в СМИ заявили, что на территорию военного аэродрома прибыло подкрепление сирийской армии из числа ополченцев из города Камышлы.

Сообщается также, что к западу от Дейр эз-Зора удары военной авиации уничтожили мост Айн Альбу Джумаа, которым пользовались террористы.

Провинция Даръа

Вооруженные формирования обстреляли скопления боевиков связанной с ИГ группировки «Джейш Халид бин аль-Валид» в районе населенных пунктов Сахам Аль-Джолан и Аль-Алан в западной части провинции Даръа.

Одновременно с этим правительственные войска открыли огонь по позициям боевиков в районе шоссе, связывающего Даиль и Тафас на севере провинции.

Провинция Ракка

Отряды «Демократических сил Сирии», участвующие в операции «Гнев Евфрата», отразили контратаки ИГ в районе населенных пунктов Талль Ас-Самн и Сувейдия.

Кроме того, в Сувейдии курдские бойцы обнаружили вырытый террористами укрепленный тоннель, где те скрывались во время обстрелов со стороны ВВС коалиции.

Провинция Хама

Правительственные войска обстреляли позиции боевиков в районе населенного пункта Ат-Тулюль аль-Хамр в южной части провинции Хама. Артиллерия сирийской армии также открыла огонь по скоплениям боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе населенных пунктов Тайбат аль-Имам.

Ирак

Правительственные войска отбили у террористов ИГ квартал Аль-Фадилия в восточной части Мосула.

Терпящие все новые поражения боевики тем временем пытаются всеми средствами сохранить контроль над западной частью города. Так информационный портал IraqiNews сообщил, что террористы силой завербовали 150 детей в городе Талль-Афар,  чтобы заставить их позднее сражаться против иракских войск.

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Андрей Бодров
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