Сирия новости 19 января 22.30: в Дамаске достигнуто новое соглашение, сирийская армия наступает на ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Сирия, 19 января. В долине Вади Барада в провинции Дамаск было достигнуто новое соглашение между сирийским правительством и боевиками. Сирийская армия успешно наступает на позиции ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В центре сирийской столицы два выпущенных боевиками снаряда упали в районе площади Омейядов. Данных о пострадавших пока не поступало.

В долине Вади Барада на северо-востоке провинции Дамаск сирийское правительство пришло к новому соглашению с боевиками. Согласно достигнутой договоренности, боевики, которые сдадут оружие, будут амнистированы. Об этом сообщают сирийские активисты.

Соглашение также предполагает выход всех иностранных боевиков из района между населенными пунктами Басима и Сук Вади Барада.

Правительственные войска не будут обыскивать дома местных жителей, но займут все населенные пункты в долине. На входе в каждое селение будет установлено КПП.

К северо-востоку от Дамаска артиллерия Сирийской арабской армии обстреляла позиции вооруженных формирований в районе города Дума.

В Восточной Гуте Дамаска ВВС Сирии нанесли удары по скоплениям боевиков в районе города Арбин, артиллерия правительственных войск продолжает обстреливать позиции исламистов в регионе.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб на востоке провинции турецкие войска и отряды вооруженной оппозиции, участвующие в операции «Щит Евфрата» отбили у ИГ* район больницы и силосные башни. В соцсетях было выложено видео с места событий.

В южной части провинции правительственные войска в ходе ожесточенных боев отбили у террористов группировки населенный пункт Барлахин, боевики понесли серьезные потери. Об этом сообщают сирийские активисты.

Провинция Хомс

Во второй половине дня сирийской армии удалось развить наступление на позиции ИГ в восточной части провинции Хомс. Террористы понесли большие потери, несколько единиц техники боевиков были уничтожены. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Точными удары артиллерии сирийской армии к югу от населенного пункта Шарифа были уничтожены 15 террористов, укрепленные позиции, броневик и несколько оснащенных тяжелыми пулеметами автомобилей ИГ.

Правительственные войска при поддержке «Национальных сил обороны» (SDF) сумели также продвинуться южнее военного аэродрома Ат-Тифор в окрестностях Пальмиры, преследуя отступающих террористов.

Сирийская армия также провела успешное наступление на позиции ИГ в районе города Аль-Карьятейн на направлении населенного пункта Аль-Барида.

Провинция Дейр эз-Зор

Правительственные войска провели ряд удачных операций против ИГ в районе Дейр эз-Зора. Десятки террористов были уничтожены точными ударами ВВС Сирии в районе кладбища и в окрестностях военного аэродрома.

Военнослужащие сирийской армии, в свою очередь, обстреляли скопления боевиков в тех же районах и в окрестностях горы Ат-Тарда.

Ударами правительственных войск были уничтожены укрепленные позиции террористов и несколько оснащенных пулеметами автомобилей.

Агентство САНА также утверждает, что военная авиация нанесла удары по путям снабжения террористов, уничтожив конвой, везущий боевикам оружие и боеприпасы.

Агентство также предупредило, что подконтрольные ИГ СМИ публикуют заведомо ложные данные о якобы установленном террористами контроле над рядом зданий университетского комплекса в Дейр эз-Зоре.

Одновременно с этим источники в СМИ заявили, что на территорию военного аэродрома прибыло подкрепление сирийской армии из числа ополченцев из города Камышлы.

Сообщается также, что к западу от Дейр эз-Зора удары военной авиации уничтожили мост Айн Альбу Джумаа, которым пользовались террористы.

Провинция Даръа

Вооруженные формирования обстреляли скопления боевиков связанной с ИГ группировки «Джейш Халид бин аль-Валид» в районе населенных пунктов Сахам Аль-Джолан и Аль-Алан в западной части провинции Даръа.

Одновременно с этим правительственные войска открыли огонь по позициям боевиков в районе шоссе, связывающего Даиль и Тафас на севере провинции.

Провинция Ракка

Отряды «Демократических сил Сирии», участвующие в операции «Гнев Евфрата», отразили контратаки ИГ в районе населенных пунктов Талль Ас-Самн и Сувейдия.

Кроме того, в Сувейдии курдские бойцы обнаружили вырытый террористами укрепленный тоннель, где те скрывались во время обстрелов со стороны ВВС коалиции.

SDF discover location used by ISIS to avoid Coalition jet airstrikes in Suwaydiya village. #Raqqa pic.twitter.com/jG2QFhwj2q — Afarin Mamosta (@AfarinMamosta) January 19, 2017

Провинция Хама

Правительственные войска обстреляли позиции боевиков в районе населенного пункта Ат-Тулюль аль-Хамр в южной части провинции Хама. Артиллерия сирийской армии также открыла огонь по скоплениям боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе населенных пунктов Тайбат аль-Имам.

Ирак

Правительственные войска отбили у террористов ИГ квартал Аль-Фадилия в восточной части Мосула.

Терпящие все новые поражения боевики тем временем пытаются всеми средствами сохранить контроль над западной частью города. Так информационный портал IraqiNews сообщил, что террористы силой завербовали 150 детей в городе Талль-Афар, чтобы заставить их позднее сражаться против иракских войск.