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Политика

Песков рассказал о деталях предстоящего визита Путина в Венгрию

19 Января 2017 21:42
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Песков рассказал о деталях предстоящего визита Путина в Венгрию

Москва, 19 января. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в ходе рабочего визита в Венгрию 2 февраля российский лидер Владимир Путин обсудит на переговорах, в том числе, энергетические вопросы.

Так, представитель Кремля отметил, что визит главы российского государства в Венгрию будет рабочим. Песков также утвердительно ответил на вопрос, будут ли обсуждаться вопросы, связанные с ТЭК, передает РИА Новости.

Ранее глава аппарата венгерского премьер-министра Янош Лазар заявил, что на грядущей неделе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто приедет в Москву, чтобы подготовить визит Путина в Будапешт.

Напомним, сегодня президент России обсудил с Совбезом подготовку к переговорам по Сирии в Астане.

 

Тимур Румянцев

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