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CNN играет в опасные игры: Пушков осудил виртуальное убийство Трампа на инаугурации
Общество

CNN играет в опасные игры: Пушков осудил виртуальное убийство Трампа на инаугурации

Сегодня 21:35
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CNN играет в опасные игры: Пушков осудил виртуальное убийство Трампа на инаугурации

Москва, 19 января. Американский телеканал CNN играет в опасные игры и демонстрирует дурной вкус, выпуская репортажи с моделированием убийства избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее CNN выпустил репортаж, в котором допускалась гибель миллиардера на инаугурации и ставился вопрос, кто тогда займет освободившееся место главы Соединенных Штатов. Авторы материала пришли к выводу, что в случае убийства Трампа его место достанется заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Тому Шеннону. Представитель Совфеда РФ посчитал репортаж CNN «довольно странным» и провоцирующим опасные игры. 

«Когда начинают прогнозировать трагические события, больше вероятность, что они сбудутся. Это и плохой вкус журналистский», — цитирует его Life.ru.

Пушков добавил, что данная ситуация свидетельствует о разнузданности американских СМИ и их желании не идти на мировую с Трампом. «Я бы это назвал виртуальным киллерством, мне кажется, это заслуживает осуждения», —резюмировал он.

Добавим, что репортаж телеканала спровоцировал волну критики со стороны зрителей. Отдельные пользователи соцсетей также осудили CNN за призыв совершить покушение на избранного президента.

Читайте также: Репортаж CNN об убийстве Трампа на инаугурации привел в ярость США.

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Ксения Тасманова
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