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Россия призывает ООН присоединиться к разминированию Алеппо

19 Января 2017 21:22
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Россия призывает ООН присоединиться к разминированию Алеппо

Москва, 19 января. Россия призывает ООН и другие международные организации присоединиться к разминированию Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник, близкий к целевым группам по Сирии.

По данным источника, практически каждая улица и дом в Алеппо заминированы, в результате чего специалисты Международного противоминного центра ВС РФ работают в круглосуточном режиме.

«С учетом важности осуществления задачи по разминированию для реализации гуманитарных программ целесообразно оказать международное содействие РФ как на двусторонней, так и на международной основе», — сообщил источник.

Он также добавил, что Москва обратилась к ООН и другим международным организациям с призывом к сотрудничеству в  разминировании Алеппо.

Кирилл Иванов

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