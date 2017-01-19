Россия призывает ООН присоединиться к разминированию Алеппо

19 Января 2017 21:22 55

Москва, 19 января. Россия призывает ООН и другие международные организации присоединиться к разминированию Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник, близкий к целевым группам по Сирии.

По данным источника, практически каждая улица и дом в Алеппо заминированы, в результате чего специалисты Международного противоминного центра ВС РФ работают в круглосуточном режиме.

«С учетом важности осуществления задачи по разминированию для реализации гуманитарных программ целесообразно оказать международное содействие РФ как на двусторонней, так и на международной основе», — сообщил источник.

Он также добавил, что Москва обратилась к ООН и другим международным организациям с призывом к сотрудничеству в разминировании Алеппо.