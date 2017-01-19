Ученые из России и США проведут космический эксперимент с мышами

19 Января 2017 21:31 34

Москва, 19 января. Российские и американские ученые в 2017 году планируют провести на Международной космической станции эксперименты по изучению состояния мышей в условиях космического полета в рамках совместного проекта Rodent Research. По словам ведущего научного сотрудника, руководителя группы биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирины Огневой, мыши будут как заморожены на борту станции, так и возвращены на Землю живыми.

Она отметила, что американская сторона осуществит доставку на МКС необходимого оборудования, все работы будут проводиться совместно с российскими специалистами.

Ранее сообщалось, что ЦНИИ робототехники и технической кибернетики собирается провести на поверхности МКС эксперимент «Захват-Э», в рамках которого испытает руку-манипулятор для будущего робота.