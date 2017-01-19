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Популярный певец чудом спасся от гибели в погребенном лавиной итальянском отеле
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Популярный певец чудом спасся от гибели в погребенном лавиной итальянском отеле

Сегодня 21:18
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Популярный певец чудом спасся от гибели в погребенном лавиной итальянском отеле

Рим, 19 января. Участник знаменитого поп-трио Il Volo Джанлука Джинобле едва не стал жертвой гигантской снежной лавины, которая накрыла итальянский отель Rigopiano. Певец признался, что мог находиться в этом отеле и погибнуть вместе с другими постояльцами.

Накануне вечером в итальянской области Абруццо снежная лавина погребла под собой отель, где, по последним данным, находились 34 человека. Пока официально подтверждена смерть только четверых из них, остальные числятся пропавшими без вести.

«В тот момент, когда сошла лавина, я должен был находиться в отеле Rigopiano. Просто по счастливой случайности мне удалось избежать этой трагедии», — рассказал 21-летний участник группы, занявшей третье место на Евровидении-2015.

Джинобле добавил, что поражен гибелью людей, и назвал хозяина гостиницы Роберто своим другом.

Читайте также: Первое видео из погребенного под лавиной отеля в Италии появилось в Сети.

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Ксения Тасманова
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