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Владелец рухнувшего конного клуба под Новосибирском задержан
Общество

Владелец рухнувшего конного клуба под Новосибирском задержан

Сегодня 21:02
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Задержан первый подозреваемый после обрушения конного клуба под Новосибирском

Новосибирск, 19 января. Руководителя конного клуба «Аллюр» задержали после обрушения кровли манежа и гибели двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

«По подозрению в совершении преступления задержан руководитель конного клуба «Аллюр», арендовавший указанное строение. Сейчас с ним работают следователи», — проинформировали в ведомстве.

По предварительной версии, крыша постройки не выдержала веса снежного покрова и обрушилась на семерых человек, находившихся внутри здания. В результате происшествия погибла 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер, еще двое подростков угодили в больницу. 

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Ксения Тасманова
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