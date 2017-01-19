Владелец рухнувшего конного клуба под Новосибирском задержан

Новосибирск, 19 января. Руководителя конного клуба «Аллюр» задержали после обрушения кровли манежа и гибели двух человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

«По подозрению в совершении преступления задержан руководитель конного клуба «Аллюр», арендовавший указанное строение. Сейчас с ним работают следователи», — проинформировали в ведомстве.

По предварительной версии, крыша постройки не выдержала веса снежного покрова и обрушилась на семерых человек, находившихся внутри здания. В результате происшествия погибла 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер, еще двое подростков угодили в больницу.

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