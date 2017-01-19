Заседание Верховной рады отменили: депутаты сбежали к Трампу

19 Января 2017 21:10 47

Киев, 19 января. Спикер украинского парламента Андрей Парубий досрочно закрыл заседание Верховной рады из-за неявки большинства депутатов. Как стало известно, вечернее заседание продлилось не более 5 минут.

В СМИ чиновники объяснили, что многие украинские депутаты уехали на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Также парламентарии связывают прогулы с Крещением.

Так, Парубий был вынужден закрыть вечернее заседение, когда убедился, что в Раде находится 167 депутатов при необходимом минимуме в 226.

«В связи с тем, что нет необходимого количества депутатов, я объявляю вечернее заседание Рады закрытым», — отметил спикер.

Читайте также: Парубий похвастался спасением бюджета Рады за счет депутатов-прогульщиков

Ранее на Украине открыли уголовное производство по факту драки Ляшко с депутатом Юрием Бойко на заседании Рады