Украинские военные потеряли дар речи после инспекции ЮВО

Москва, 19 января. Украинская инспекционная группа при участии представителей Дании и Канады осмотрела приграничные районы Южного военного округа в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 16 по 19 января 2017 года украинская инспекционная группа, в состав которой вошли представители Дании и Канады, провела инспекцию на территории Южного военного округа», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после окончания инспекции руководитель украинской группы отказался сообщить российской стороне свои выводы, проявив транспарентность реализации документа, который предназначен для укрепления доверия и безопасности.