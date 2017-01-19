Стали известны подробности стрельбы по полицейским в Москве

Москва, 19 января. Мужчина открыл стрельбу на поражение по полицейским на востоке Москвы. Как стало известно, двое правоохранителей получили ранения.

По словам осведомленного источника, расстрелявшего полицейских подозреваемого пытались задержать за кражу велосипеда. Мужчина оказал сопротивление и достал пистолет, когда к нему в квартиру нагрянули правоохранители. По некоторым данным, злоумышленник является бывшим сотрудником ЧОП, сообщает РЕН-ТВ.

Сейчас в Москве действует план «Перехват», полиция ведет розыск преступника. Мужчина имеет крепкое телосложение и высокий рост — примерно 190 см.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейский в Ингушетии застрелил своего брата, угрожавшего убить прохожих.