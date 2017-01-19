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Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника
Новороссия

Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника

Сегодня 20:50
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Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника

Корреспонденты Федерального агентства новостей побывали на одном из полигонов Донецкой народной республики, где проходили масштабные учения с боевой стрельбой.

Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника

Начать стоит с рассказа о полигоне, на котором проходили учения. Здесь не найдешь поставленных прямо на землю, продуваемых всеми ветрами, палаток, к которым надо пробираться по грязи. Все основные объекты полигона — спальные помещения, солдатская и офицерская столовые, баня, комната досуга и бытовая комната расположены в специально построенных домиках, аккуратными рядами вытянувшихся в целый военный городок.

Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника

В стационарном помещении размещен и командный пункт, с которого происходит управление войсками. Достопримечательностью полигона является трофейный украинский танк Т-64, который служит здесь мишенью для гранатометчиков.

Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника

Сами учения мы провели вместе с одним из мотострелковых взводов, сопровождая его во время выполнения всех учебных задач. Часть бойцов подразделения — закаленные в боях ветераны, есть и молодые ребята, которые служат недавно.

Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника

Задачей взвода было выдвижение из исходного района в район обороны и отражение атак условного противника, в процессе чего бойцам предстояло улучшить свои навыки стрельбы из различных видов оружия, ведения радиопереговоров, а также повысить координацию действий подразделения.

Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника

По сигналу командира бойцы рассыпались по своим замаскированным в лесополосе боевым машинам, которые затем с ревом вышли на дорогу и выдвинулись к позициям. Затем командир, сверившись с планом и картой, по рации передал приказ открыть огонь по условному противнику.

Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника

Первыми огонь открыли боевые машины пехоты, а затем стрельбу из автоматов и пулеметов начал весь взвод. В результате шквальным огнем цели были поражены, после чего, снова по сигналу, бойцы заняли свои места в БМП, которые синхронно задним ходом выехали из капониров и колонной проследовали в лагерь.

Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника

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Текст Андрей Заблоцкий фото Олег Никитин
#днр #учения
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