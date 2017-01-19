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Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией
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Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Сегодня 20:28
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Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Лондон, 19 января. Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о суверенном займе в размере трех миллиардов долларов, который Украина получила от России.

Заседания по данному делу проходили в течение трех дней, после чего судья Уильям Блэр взял время на вынесение решения.

«Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении», — сказал Блэр в комментарии ТАСС.

Как пояснили представители сторон судебного разбирательства, на это «могут потребоваться месяцы». Однако даже после этого судебное разбирательство вероятнее всего не закончится, так как каждая сторона имеет право подать апелляцию на решение суда.

комментарии
Кирилл Иванов
#уильям блэр
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