Инаугурация Трампа: где и когда смотреть, полная программа, сколько стоит билет

Инаугурация Дональда Трампа, вступающего в должность 45-го президента США, начнется в Вашингтоне в ближайшие часы.
Инаугурационные мероприятия пройдут с 19 по 21 января, но кульминация действа — это момент принесения Трампом присяги президента Соединенных Шатов, которая состоится в полдень 20 января (20 часов мск).
19 января, четверг
18.35 — Концерт «Голоса людей» в Мемориале Линкольна в исполнении хоров и оркестров.
23.30-00.00 — Дональд Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс примут участие в церемонии возложения венков в честь ветеранов на Арлингтонском кладбище.
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20 января, пятница
00.00-02.00 — Дональд Трамп выступит во втором акте концерта в Мемориале Линкольна, который пройдет под лозунгом «Сделаем Америку снова великой!». Концерт завершится грандиозным фейерверком.
Вечером Трамп устроит небольшой прием в президентской гостевой резиденции Блэр Хаус напротив Белого дома.
Рано утром Трамп и Пенс с женами и детьми посетят богослужение в Епископальной церкви Святого Иоанна рядом с Белым домом.
Затем 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама проведут в Белом доме совместное традиционное чаепитие с Дональдом Трампом и его супругой Меланией Трамп. В чаепитии также примут участие уходящий и избранный вице-президенты США с женами. Затем Обама и Трамп с женами и кортежем отправятся в Капитолий.
17.30 — Церемония инаугурации начнется с музыкального представления у западного фасада Капитолия.
В инаугурационных мероприятиях примут участие члены Конгресса, судьи Верховного суда, дипломаты и общественные деятели, а также бывшие президенты США Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Бывший президент США Джордж Буш-старший находится в больнице, поэтому на церемонии не появится.
Гимн США во время инаугурации исполнит шестнадцатилетняя певица-сопрано Джеки Иванко, предки которой приехали в Америку с Украины. Девочка стала известной после участия в шоу America’s Got Talent. Также предусмотрено выступление танцевального коллектива.
19.30 — после вступительного слова с обращением выступят религиозные лидеры различных конфессий.
19.30 — Судья Верховного суда США Кларенс Томас приведет к присяге избранного 48-го вице-президента США Майкла Пенса.
20.00 — кульминация инаугурационных мероприятий: Дональд Трамп произнесет присягу в присутствии председателя Верховного суда США Джона Гловера Робертса. При этом по традиции, заложенной еще первым президентом США Джорджем Вашингтоном, после произнесения присяги Трамп положит руку на Библию и скажет: «Да поможет мне Бог!». В инаугурации «примут участие» две Библии — историческая — Авраама Ликольна и личная — которую Трампу дала его мать еще в 1955 году. Церемония приведения Трампа к присяге продлится до 20.30.
По окончании церемонии Трамп и Пенс посетят обед Конгресса в Капитолии.
23.00-01.00 — в Вашингтоне состоится торжественный парад, в котором примут участие Дональд Трамп и Майкл Пенс. Президент и его заместитель проследуют 1,5 мили (2,4 км) от Капитолия к Белому дому в сопровождении примерно восьми тысяч участников парада, в числе которых будут представители всех американских военных подразделений и ветераны, а также школьные и университетские оркестры, всадники, спасатели и даже трактористы.
21 января, суббота
03.00-07.00 — президент и вице-президент с супругами выступят на трех официальных инаугурационных балах в Конференц-центре имени Уолтера Вашингтона и в здании Национального музея. Также в Вашингтоне состоятся еще несколько инаугурационных балов.
18.00-19.00 — Трамп и Пенс посетят межконфессиональный всенародный молебен в Вашингтонском кафедральном соборе. На этом церемония инаугурации 45-го президента США завершится.
Прямую трансляцию церемонии покажут ведущие американские телеканалы, также трансляция будет доступна на YouTube.
На церемонии инаугурации американских президентов традиционно не присутствуют главы других государств, так, Россию будет представлять только посол Сергей Кисляк. Зато каждый американец может купить себе билет и посетить церемонию. Два билета на церемонию инаугурации президента США стоят от 25 тыс. долларов до миллиона. В зависимости от купленного «пакета», можно увидеть парад и присягу, поучаствует в балах с первыми лицами, вкусно поесть на ланчах с членами Конгресса или правительства и даже пообедать с первыми леди страны и вице-президентом. А вот инаугурационный обед с Трампом нельзя купить даже за миллион долларов.