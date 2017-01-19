Инаугурация Трампа: где и когда смотреть, полная программа, сколько стоит билет

Инаугурация Дональда Трампа, вступающего в должность 45-го президента США, начнется в Вашингтоне в ближайшие часы.

Инаугурационные мероприятия пройдут с 19 по 21 января, но кульминация действа — это момент принесения Трампом присяги президента Соединенных Шатов, которая состоится в полдень 20 января (20 часов мск).

Программа инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа (по московскому времени)

19 января, четверг

18.35 — Концерт «Голоса людей» в Мемориале Линкольна в исполнении хоров и оркестров.

23.30-00.00 — Дональд Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс примут участие в церемонии возложения венков в честь ветеранов на Арлингтонском кладбище.

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20 января, пятница

00.00-02.00 — Дональд Трамп выступит во втором акте концерта в Мемориале Линкольна, который пройдет под лозунгом «Сделаем Америку снова великой!». Концерт завершится грандиозным фейерверком.

Вечером Трамп устроит небольшой прием в президентской гостевой резиденции Блэр Хаус напротив Белого дома.

Рано утром Трамп и Пенс с женами и детьми посетят богослужение в Епископальной церкви Святого Иоанна рядом с Белым домом.

Затем 44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель Обама проведут в Белом доме совместное традиционное чаепитие с Дональдом Трампом и его супругой Меланией Трамп. В чаепитии также примут участие уходящий и избранный вице-президенты США с женами. Затем Обама и Трамп с женами и кортежем отправятся в Капитолий.

17.30 — Церемония инаугурации начнется с музыкального представления у западного фасада Капитолия.

В инаугурационных мероприятиях примут участие члены Конгресса, судьи Верховного суда, дипломаты и общественные деятели, а также бывшие президенты США Джимми Картер, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Бывший президент США Джордж Буш-старший находится в больнице, поэтому на церемонии не появится.

Гимн США во время инаугурации исполнит шестнадцатилетняя певица-сопрано Джеки Иванко, предки которой приехали в Америку с Украины. Девочка стала известной после участия в шоу America’s Got Talent. Также предусмотрено выступление танцевального коллектива.

19.30 — после вступительного слова с обращением выступят религиозные лидеры различных конфессий.

19.30 — Судья Верховного суда США Кларенс Томас приведет к присяге избранного 48-го вице-президента США Майкла Пенса.

20.00 — кульминация инаугурационных мероприятий: Дональд Трамп произнесет присягу в присутствии председателя Верховного суда США Джона Гловера Робертса. При этом по традиции, заложенной еще первым президентом США Джорджем Вашингтоном, после произнесения присяги Трамп положит руку на Библию и скажет: «Да поможет мне Бог!». В инаугурации «примут участие» две Библии — историческая — Авраама Ликольна и личная — которую Трампу дала его мать еще в 1955 году. Церемония приведения Трампа к присяге продлится до 20.30.

По окончании церемонии Трамп и Пенс посетят обед Конгресса в Капитолии.

23.00-01.00 — в Вашингтоне состоится торжественный парад, в котором примут участие Дональд Трамп и Майкл Пенс. Президент и его заместитель проследуют 1,5 мили (2,4 км) от Капитолия к Белому дому в сопровождении примерно восьми тысяч участников парада, в числе которых будут представители всех американских военных подразделений и ветераны, а также школьные и университетские оркестры, всадники, спасатели и даже трактористы.

21 января, суббота

03.00-07.00 — президент и вице-президент с супругами выступят на трех официальных инаугурационных балах в Конференц-центре имени Уолтера Вашингтона и в здании Национального музея. Также в Вашингтоне состоятся еще несколько инаугурационных балов.

18.00-19.00 — Трамп и Пенс посетят межконфессиональный всенародный молебен в Вашингтонском кафедральном соборе. На этом церемония инаугурации 45-го президента США завершится.

Прямую трансляцию церемонии покажут ведущие американские телеканалы, также трансляция будет доступна на YouTube.

Билеты и приглашенные гости

На церемонии инаугурации американских президентов традиционно не присутствуют главы других государств, так, Россию будет представлять только посол Сергей Кисляк. Зато каждый американец может купить себе билет и посетить церемонию. Два билета на церемонию инаугурации президента США стоят от 25 тыс. долларов до миллиона. В зависимости от купленного «пакета», можно увидеть парад и присягу, поучаствует в балах с первыми лицами, вкусно поесть на ланчах с членами Конгресса или правительства и даже пообедать с первыми леди страны и вице-президентом. А вот инаугурационный обед с Трампом нельзя купить даже за миллион долларов.