Московские студенты с пистолетом взяли в заложники проституток

Москва, 19 января. Московские студенты притворились клиентами борделя, чтобы обокрасть проституток. Двое злоумышленников взяли в заложницы жриц любви и обещали их отпустить только в том случае, если те отдадут деньги и драгоценности.

Как передает Телеканал 360, проститутки сами впустили лже-клиентов, которые начали им угрожать. Одной из девушек удалось вырваться из плена и найти охранника, который вызвал правоохранителей.

Полицейские задержали и студентов, и проституток. Предполагаемые преступники теперь являются фигурантами уголовного дела, а жриц любви накажут штрафом.