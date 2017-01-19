Будущий глава Минфина США назвал условие отмены санкций против России

19 Января 2017 20:39 51

Вашингтон, 19 января. Кандидат на пост главы Минфина США Стивен Мнучин заявил, что избранный глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отменит антироссийские санкции в случае «лучшей сделки», например, по ядерному оружию.

Мнучин отметил, что сохранение действующих санкций в отношении Российской Федерации он «на 100% поддерживает». Далее он подчеркнул, что собирается активно использовать санкции для борьбы с терроризмом.

«Я считаю, что есть очень важные санкции — будь то против Ирана или других стран», — добавил Мнучин.

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Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что санкции и относительно невысокие цены на нефть сохранятся в среднесрочной перспективе.