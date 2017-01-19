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Будущий глава Минфина США назвал условие отмены санкций против России

19 Января 2017 20:39
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Будущий глава Минфина США назвал условие отмены санкций против России

Вашингтон, 19 января. Кандидат на пост главы Минфина США Стивен Мнучин заявил, что избранный глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отменит антироссийские санкции в случае «лучшей сделки», например, по ядерному оружию.

Мнучин отметил, что сохранение действующих санкций в отношении Российской Федерации он «на 100% поддерживает». Далее он подчеркнул, что собирается активно использовать санкции для борьбы с терроризмом.

«Я считаю, что есть очень важные санкции — будь то против Ирана или других стран», — добавил Мнучин.

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Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что санкции и относительно невысокие цены на нефть сохранятся в среднесрочной перспективе.

Тимур Румянцев

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