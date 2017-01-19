Глава ДНР назвал «дикой случайностью» пребывание Крыма в составе Украины

Симферополь, 19 января. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Крым никогда не принадлежал Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Крым никогда не принадлежал Украине, он долей какой-то дикой случайности был временно передан», — сказал Захарченко.

Стоит напомнить, что Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий прибыли в Крым, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях в честь 363-й годовщины Переяславской Рады.

Ранее Александр Захарченко назвал санкции Запада в отношении Крыма и России бессильной злобой, отметив, что таким образом западные власти пытаются «укусить Россию».