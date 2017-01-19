Шпионская ручка обернулась для уральского ловца покемонов новым уголовным делом

Екатеринбург, 19 января. Суд продлил арест екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому, ловившему в храме покемонов, до 23 февраля 2017 года. По словам его адвоката Алексея Бушмакова, в отношении подсудимого возбудили еще одно уголовное дело, поводом для которого стала шпионская ручка.

Бушмаков сообщил, что Соколовский теперь является главным фигурантом еще одного уголовного дела - ему инкриминируется незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Речь идет о ручке с видеокамерой, которую обнаружили в доме подозреваемого, передает Газета.Ru.

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