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Экономика

Шувалов не нашел пузырей в российской экономике

19 Января 2017 20:14
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Шувалов не нашел пузырей в российской экономике

Давос (Швейцария), 19 января. Приток иностранных инвестиций в российскую экономику начнется в самое ближайшее время, считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

«В целом, ситуация выглядит достаточно здоровой и, если говорить откровенно, мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного пузыря, ни на одном рынке», — сказал он, выступая на посвященной российской экономике дискуссии в рамках Всемирного экономического форума.

По его словам, в конце прошлого года начался рост экономики РФ, он может составить от 1% до 2% по итогам текущего года.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что в российской экономике наметились положительные тенденции, однако они по-прежнему неустойчивые.

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Тимур Румянцев

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