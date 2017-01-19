Мужчина при задержании в Москве открыл огонь по полицейским

Москва, 19 января. Неизвестный обстрелял московских полицейских в ходе его задержания. По словам источника в правоохранительных органах, несколько человек получили ранения.

Как стало известно, операция по задержанию подозреваемого в совершении преступления проводилась правоохранителями на Зеленом проспекте на востоке Москвы. В результате стрельбы ранения получили двое полицейских — участковый и оперативный сотрудник. Самому преступнику удалось скрыться с места. В настоящее время проводится его розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне в центре Москвы был обнаружен автомобиль Lexus, в котором находился мужчина с проникающим ранением головы.