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Алеппо: сирийцы вышли на митинг благодарить свою армию и военнослужащих РФ

19 Января 2017 20:19
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Сирийцы вышли на митинг в Алеппо благодарить свою армию и военнослужащих РФ

Алеппо, 19 января. Десятки тысяч жителей Алеппо собрались на площади Саaдалла аль-Джабри (Saadallah al-Jabri Square), чтобы выразить благодарность сирийской армии и военнослужащим РФ, освободившим город от боевиков. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН), приславший в редакцию видео с места событий.

В ходе продолжавшегося пять часов митинга жители города обратились с огромным благодарственным письмом к сирийским и российским военнослужащим. Длина послания, под которым поставили свои подписи десятки тысяч сирийцев, составила около десяти километров. Акция была организована членами молодежного движения Алеппо, на сбор подписей граждан во всех районах города ушло более десяти дней.

Сирийцы вышли на митинг в Алеппо благодарить свою армию и военнослужащих РФ

Напомним, что последние отряды боевиков покинули город 15 декабря по специальному коридору в направлении Идлиба. Операция по выходу исламистов из Алеппо была организована сирийской армией и российским центром примирения враждующих сторон. Для транспортировке раненых были также привлечены представители Международного комитета Красного Креста (МККК).

Андрей Бодров

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