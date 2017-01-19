Буйный магнитогорец жестоко избил двух детей в ледовом городке

Магнитогорск, 19 января. Неизвестный мужчина набросился с кулаками на двух мальчиков в сквере на улице Бориса Ручьева в Магнитогорске. Неадекватный посетитель ледового городка бил детей по голове и животу.

Как передает «URA.RU», накануне житель Магнитогорска избил 12-летнего и 14-летнего мальчиков, у одного из них подозревают сотрясение мозга. По словам очевидцев, все началось с подростка, который толкал с горки других детей. Школьники прогнали хулигана, а тот сообщил о якобы обидевших его детях отцу. Мужчина принялся избивать мальчиков, после чего, увидев взрослых, скрылся.

«По данному факту…проводится доследственная проверка», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Челябинской области.