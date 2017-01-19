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Первый канал нашел виновника утечки финального эпизода сериала «Шерлок»
Общество

Первый канал нашел виновника утечки финального эпизода сериала «Шерлок»

Сегодня 19:48
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Первый канал нашел виновника утечки финального эпизода сериала «Шерлок»

Москва, 19 января. Первый канал завершил расследование по факту утечки последнего эпизода четвертого сезона британского сериала «Шерлок» за день до его премьеры. Об этом сообщил представитель Первого канала.

«Первый канал завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода четвертого сезона «Шерлока». Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности», — заявил представитель Первого канал в комментарии ТАСС.

Отмечается, что телекомпания ВВС не имеет претензий к Первому каналу, а после этого инцидента телеканал поменял протокол безопасности, что позволит избежать подобных случаев в будущем.

Стоит напомнить, что 15 января на сервис Google Drive была загружена заключительная серия «Шерлока» в хорошем качестве и с русским переводом за день до ее официального показа.

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Кирилл Иванов
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