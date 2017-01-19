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Facebook прекратил «блокаду» англоязычного аккаунта RT
Политика

Facebook прекратил «блокаду» англоязычного аккаунта RT

Сегодня 19:50
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Facebook

Вашингтон, 19 января. Facebook разблокировал для аккаунта RT на английском языке доступ к публикации сообщений, содержащих ссылки, картинки и видео. Запрет продержался чуть более 20 часов.

Примечательно, что доступ был заблокирован после трансляции пресс-конференции президента США Барака Обамы. Вероятно, соцсеть по ошибке определила, что у RT нет прав на трансляцию. Ранее сообщалось, что запрет будет действовать до 22.25 по московскому времени 21 января.

В связи с данной блокировкой главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал нмерен добиваться восстановления функций страницы  в популярной социальной сети всеми возможными способами.

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Таисия Григорьева
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