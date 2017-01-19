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Абсурд и Госстат: Охрименко рассказал, почему Украина снова будет покупать у России газ
Украина

Абсурд и Госстат: Охрименко рассказал, почему Украина снова будет покупать у России газ

Сегодня 19:46
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Александр Охрименко

Украина готова покупать газ у России. Для этого у Киева имеются все необходимые финансовые активы, а юридические нюансы предстоящих поставок обсуждаются уже прямо сейчас. Главное — Москва готова продавать газ Киеву. Обо всем этом сегодня заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, взявший на себя роль своеобразного посредника в российско-украинских переговорах.

«Положительная вещь в том, что Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого», — сообщил Шефчович по завершению трехсторонней встречи в Брюсселе. В будущем, как сообщает Газета.ru, Еврокомиссия намерена продолжать мониторинг ситуации с транзитом российского газа через Украину.

Таким образом, после долгих колебаний Киев все же решил вернуться к временно оставленной им практике закупок газа в России. И это при том, что многие киевские чиновники и политики весь 2016 год пророчили скорую энергетическую независимость Украины от России. Александр Охрименко, известный экономист, глава Украинского аналитического центра, предоставил Федеральному агентству новостей свою оценку данной ситуации.

«К сожалению, и в экономике, и в газовой сфере у нас на Украине сейчас очень много политики. Потому периодически мы и слышим заявления всевозможных министров и газовых чиновников о том, что вот уже скоро — примерно к 2024 году — Украина полностью откажется от закупок российского газа и т.д., и т.п. Все эти заявления просто расходятся со здравым смыслом и логикой. На них лучше вообще не обращать внимания. Теоретически нечто подобное возможно, теоретически Украина может обходиться даже только своим газом, но для этого полностью надо остановить промышленность. На это указывают хотя бы данные энергобаланса, опубликованные на сайте Госстата», — отмечает Александр Охрименко.

Марош Шефчович

Господин Шефчович говорит, что у Украины имеются «адекватные финансовые ресурсы» для закупки российского газа. Эксперт согласен: на данный момент это действительно так. «Потребление газа в стране уменьшилось. На сегодняшний момент закупка газа в России требует около 0,5 миллиарда долларов. Чистыми золотовалютными резервами Украина сейчас имеет 4,2 миллиарда долларов. Из четырех миллиардов выделить полмиллиарда не так уж и сложно. Другое дело, что у нас все решают сиюминутно. Сейчас есть проблема — ее надо решать. О том же, что будет завтра или послезавтра, думать слишком сложно», — поясняет экономист.

Вопросом остается лишь, почему Еврокомиссия решила принять такое деятельное участие в газовых переговорах между Россией и Украиной. Казалось бы, когда Киев по политическим соображениям отказывался покупать российский газ, то это играло на руку, прежде всего, Евросоюзу. В конце концов, из принципа не покупая ничего у «Газпрома», Украина вслед затем была вынуждена перекупать тот же российский газ у европейцев — да еще и с наценкой. При этом различные украинские политики вовсю называли это абсурдное решение победой.

«Скорее всего, ответ достаточно прост. У Евросоюза сейчас попросту не осталось излишков российского газа, чтобы перепродавать их на Украину», — резюмирует Охрименко.

комментарии
Иван Верихов
#александр охрименко #марош шефчович
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