Появилось видео с места убийства исполнительницы «Ламбады» в Бразилии

Рио-де-Жанейро, 19 января. В Сети появилось видео с места убийства популярной певицы Лоалвы Браз, чей труп нашли в сгоревшей машине в Ри-де-Жанейро.

Видеозаписью, на которой запечатлен выгоревший дотла автомобиль, поделился бразильский телеканал RJ TV. По информации местных СМИ, исполнительница хита «Ламбада» была убита, однако кем именно, пока неизвестно. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемых в совершении преступления и выясняют их мотивы в рамках расследования уголовного дела.

Как сообщалось ранее, после обнаружения обгоревшего тела певицы в собственной машине правоохранители сразу заподозрили убийство, поскольку незадолго до смерти в доме Браз заметили двух неизвестных.