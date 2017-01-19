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Появилось видео с места убийства исполнительницы «Ламбады» в Бразилии
Общество

Появилось видео с места убийства исполнительницы «Ламбады» в Бразилии

Сегодня 19:53
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Появилось видео с места убийства исполнительницы «Ламбады» в Бразилии

Рио-де-Жанейро, 19 января. В Сети появилось видео с места убийства популярной певицы Лоалвы Браз, чей труп нашли в сгоревшей машине в Ри-де-Жанейро. 

Видеозаписью, на которой запечатлен выгоревший дотла автомобиль, поделился бразильский телеканал RJ TV. По информации местных СМИ, исполнительница хита «Ламбада» была убита, однако кем именно, пока неизвестно. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемых в совершении преступления и выясняют их мотивы в рамках расследования уголовного дела.

Как сообщалось ранее, после обнаружения обгоревшего тела певицы в собственной машине правоохранители сразу заподозрили убийство, поскольку незадолго до смерти в доме Браз заметили двух неизвестных.

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Ксения Тасманова
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