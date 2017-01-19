Новости США: Обаму обвиняют в поощрении терроризма, житель Айдахо взорвался от сигареты

США 19 января. Решение Обамы амнистировать борца за независимость Пуэрто-Рико вызвало шквал критики, у жителя Айдахо во рту взорвалась электронная сигарета.

Последнее решение Обамы: милосердие или поощрение терроризма?

Принятое президентом США Бараком Обамой в последние дни его правления решение о помиловании лидера пуэрториканского движения за независимость Оскара Лопеса Риверы вызвало бурную дискуссию в американском обществе. Одни видят в этом шаге проявление милосердия, утверждая, что Ривера провел за решеткой 35 лет по политическим причинам. Другие напоминают, что «Вооруженные силы национального освобождения» (FALN), лидером которого является Ривера, несут ответственность за ряд взрывов в США, и, следовательно, милосердие Обамы распространяется на террориста.

«Мне противно то, что сделал президент. Это просто фарс!.. Этот шаг – ни что иное, как поощрение терроризма. Вам дают понять, что в некоторых случаях терроризм может быть прощен!» - сказал в интервью телеканалу Fox News Джо Коннор, чей отец погиб от устроенного FALN взрыва на Манхэттене.

С другой стороны, более ста тысяч граждан США, в том числе ряд видных общественных и политических деятелей, подписались под обращением к Обаме с просьбой помиловать Риверу, считая его политзаключенным.

«Настал момент, когда можно наконец сказать, что президент США Барак Обама действительно продемонстрировал, что мы достигли этапа примирения. Мой брат попал в тюрьму по обвинению в преступном сговоре лишь за то, что настаивал: США играют роль колониальных властей в Пуэрто-Рико», - заявил проживающий в Чикаго брат заключенного Хосе Ривера.

Напомним, что Оскар Лопес Ривера был признан виновным в тайном сговоре с целью свержения правительства США и торговле оружием. Позже его срок заключения был увеличен на 15 лет после двух попыток побега. Согласно приговору, Ривере предстояло бы провести в тюрьме еще 34 года.

В 1999 году занимавший пост главы США Билл Клинтон смягчил приговор 16 деятелям FALN, однако Ривера отверг президентское помилование, отказавшись покидать тюрьму, пока все командиры его движения не будут выпущены на свободу.

FALN ранее заявляло о своей ответственности за 70 взрывов в Нью-Йорке и Чикаго с 1974 по 1983 годы. Эти атаки унесли жизни пятерых человек, десятки были ранены.

Во рту у жителя Айдахо взорвалась электронная сигарета

Старинная поговорка «Курить –здоровью вредить» вполне применима к случаю, приключившемуся с незадачливым жителем штата Айдахо: бедолага потерял семь зубов и получил ожог лица, когда у него во рту взорвалась электронная сигарета.

На своей странице в Facebook житель города Покателло Эндрю Холл рассказал подробности приключившейся с ним истории. С утра перед работой он решил затянуться пару раз у себя дома, как вдруг случилось то, чего он никак не ожидал: электронная сигарета взорвалась у него во рту. Холл утверждает, что пользовался устройством больше года и во всем следовал инструкциям. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии. К сообщению также приложены фотографии пострадавшего. Модель электронной сигареты не уточнялась.

It's been 4 days now since I went to the hospital. Been back since 3pm yesterday. Here is a photo from this morning (not... تم نشره بواسطة ‏‎Andrew Hall‎‏ في 17 يناير، 2017

Впрочем, один положительный момент в этой истории есть: курить бедняга все-таки бросил. Да и сумма компенсации, которую выплатит производящая данную модель электронных сигарет компания, наверняка сгладит с течением времени все неприятные воспоминания.

ФБР получили сообщения о минах в еврейских центрах

Федеральные власти США начали расследование в связи с сообщениями о минировании ряда еврейских культурных центров в различных районах страны. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Сотрудники ФБР и подразделение министерства юстиции США расследуют факт возможного нарушения гражданских прав в связи с угрозами взрыва. Дополнительных подробностей не приводится.

Напомним, что вчера как минимум 28 еврейских культурных центров в 17 штатах получили сообщения с угрозами. Сотрудники и посетители учреждений были немедленно эвакуированы, однако ни в одном из случаем угроза не подтвердилась.