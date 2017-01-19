Минобороны объявило о разработке нового гиперзвукового оружия в России

Москва, 19 января. Заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что российские инженеры разрабатывают гиперзвуковое оружие, в котором используются принципиально новые материалы и системы управления. По его словам, они работают в совершенно в другой среде — в плазме.

Борисов отметил, что в настоящее время на смену приходят принципиально другие системы вооружения, основанные на физических принципах, ранее не используемых в этой области, армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции.

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Напомним, в ноябре 2016 года российский президент Владимир Путин сообщал, что Россия разрабатывает перспективные виды вооружений, основанные на новых физических принципах, наравне с другими странами.