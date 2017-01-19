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Нападки на RT заставили Симоньян задуматься о заговоре
Политика

Нападки на RT заставили Симоньян задуматься о заговоре

Сегодня 20:03
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Нападки на RT заставили Симоньян задуматься о заговоре

Москва, 19 января. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что она и ее коллеги не верят в теории заговоров, но одновременные нападки на телеканал со стороны крупнейших соцсетей, а также американских СМИ заставляют задуматься.

«Мы стараемся не верить в теории заговоров, но нам кажется странным, что три крупнейшие соцсети в один и тот же день вдруг начали нам… предъявлять претензии»,  — прокомментировала ситуацию Симоньян.

Главный редактор заметила, что одновременно несколько крупных американских СМИ попросили у телеканала интервью, в которых RT явно хотели выставить не в лучшем свете. Симоньян надеется, что все это неприятное совпадение.

Социальная сеть Facebook ранее на более чем 20 часов запретила публикацию материалов со ссылками, картинками и видео для англоязычного аккаунта RT. 19 января появилась информация, что YouTube в России направил письмо телеканалу RT с просьбой предоставить бумагу о том, что ни телеканал, ни один из его сотрудников не находится в санкционных списках.

комментарии
Таисия Григорьева
#маргарита симоньян
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Репортаж CNN об убийстве Трампа на инаугурации привел в ярость США
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