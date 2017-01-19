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Обрушение «еврейской» башни Plasco в Тегеране: подробности и видео трагедии
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Обрушение «еврейской» башни Plasco в Тегеране: подробности и видео трагедии

Сегодня 20:12
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Десятки жертв при пожаре в Тегеране в башне Plasco, построенной иранским евреем

Несколько десятков пожарных погибли, более сорока человек ранены, судьба почти сотни людей неизвестна — таковы на данный момент результаты страшной трагедии в столице Ирана Тегеране.

Там в результате сильнейшего пожара рухнуло одно из старейших высотных зданий города — торговый центр «Пласко» (Plasco Building), построенный еще в начале 60-х годов прошлого века.

О происшествии сообщил иранский телеканал Press TV, а также другие ресурсы, в том числе российские. По официальным данным погибли более тридцати пожарных, под завалами до настоящего времени могут оставаться от 50 до 100 человек, которых пытаются спасти при помощи поисковых собак. Также сообщается о примерно сорока пострадавших.

В Тегеране объявлено чрезвычайное положение. На месте трагедии находится мэр города Багер Галибаф.

Известно, что возгорание произошло в четверг, 19 января, около восьми утра по местному времени (07.30 мск). Эпицентр пожара располагался на девятом этаже здания, и огонь быстро распространился по всей верхней части строения. Прибывшие на место ЧП пожарные более трех часов пытались потушить здание, однако, несмотря на их усилия, около 11.30 комплекс Plasco Building рухнул, частично накрыв расположенные рядом постройки и похоронив под горящими обломками около 30 спасателей.

Судя по видеозаписям, опубликованным на различных ресурсах, в результате ЧП серьезно пострадали соседние здания.

В настоящее время на месте трагедии продолжается разбор завалов, при этом пожарные не исключают опасности нового возгорания. В центре Тегерана наблюдается сильное задымление, там затруднено автомобильное движение.

Власти города эвакуировали людей из всех расположенных поблизости зданий, в том числе из диппредставительств нескольких стран.

Торговый центр Plasco Building был построен в 1962 году и стал для своего времени градостроительным прорывом. Комплекс имел 15 наземных и пять подземных этажей, в нем располагались десятки магазинов по продаже одежды и обуви.

Автор проекта Plasco Building — известный иранский еврейский бизнесмен и филантроп Хабиб Элханиан (Habib Elghanian), который в 1970-ые годы прошлого века был президентом Тегеранского еврейского общества и неформальным лидером еврейской общины Ирана. После Исламской революции в Иране в 1970-е годы Элханиан был арестован, обвинен в коррупции, контактах с Израилем, «сионизме», «дружбе с врагами бога» и расстрелян. Он стал первым евреем, казненным иранским исламским правительством, что вызвало страх среди иранской еврейской общины и вынудило большинство иранских евреев бежать из страны.

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Анна Кириллова
#пожар #иран #plasco building
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