Шойгу потребовал обеспечить Интернетом комнаты отдыха военнослужащих

19 Января 2017 19:26 58

Ростовская область, 19 января. Министр обороны России Сергей Шойгу приказал провести Интернет в солдатские казармы. Об этом глава Минобороны РФ заявил в ходе проверки строительства военного городка и инфраструктуры на полигоне Кадамовский.

Министр провел инспекцию на территории военного городка 150-й Идрицко-берлинской дивизии, а также на полигоне Кадамовский. В ходе проверки недавно построенных казарм Шойгу заявил, что необходимо менять стандарты и подходы к оборудованию комнат отдыха для военнослужащих.

«Нужно менять стандарты и подходы, избегать казенщины при оформлении мест отдыха военнослужащих. Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность солдатам и сержантам связываться с родными и близкими людьми с помощью Интернета», — заявил Шойгу.

Он добавил, что отдых военнослужащих должен быть разнообразным и насыщенным, однако это не должно наносить вред боеготовности воинских подразделений и качеству боевой подготовки.