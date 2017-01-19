Ученые объяснили, почему Сахара превратилась в пустыню

Финикс (США), 19 января. Сахара превратилась в пустыню из-за распространения пустынных территорий и глобальных климатических изменений в Северном полушарии, выяснили ученые Аризонского университета.

Неолитический субплювиал или «Зеланая Сахара» — период, когда в Северной Африке царил влажный климат. Примерно от девяти до трех тысяч лет до нашей эры Сахара была влажной и покрытой лесами и саванной.

Так, изучив собранные у берегов Западной Африки морские отложения, ученые обнаружили воск. Именно он покрывал листья растений, которые произрастали в «Зеленой Сахаре». Специалистам удалось проследить за изменениями в атмосферных осадках за последние 25 тысяч лет, поскольку химический состав воска зависит от влажности климата. Они пришли к выводу, что глобальное похолодание климата северных широт стали причинами засушливого периода. Продолжительность засухи до тысячи лет увеличили уменьшение растительного покрова и распространение пустынных территорий.

Ранее сообщалось, что в 2016 году во многих странах мира зафиксированы температурные рекорды, 2016 год стал невероятно жарким.