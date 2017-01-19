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Сирия сегодня: Шойгу повысил бывшего командира ВКС в Сирии, ИГИЛ устроили массовую казнь в Пальмире
Новости Сирии

Сирия сегодня: Шойгу повысил бывшего командира ВКС в Сирии, ИГИЛ устроили массовую казнь в Пальмире

Сегодня 20:30
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Сирия сегодня: Шойгу повысил бывшего командира ВКС в Сирии, ИГИЛ устроили массовую казнь в Пальмире

Сирия, 19 января. Зверства ИГ в римском амфитеатре Пальмиры, Шойгу назначил нового командующего Южного военного округа, постановочный бой «Джебхат ан-Нусры» и «Архар аш-Шам» в Идлибе. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Шойгу назначил командующего ЮВО

Министр обороны России Сергей Шойгу представил личному составу нового командира Южного военного округа. Им стал генерал-полковник Александр Дворников, который ранее руководил действиями ВКС РФ в Сирии. Глава Минобороны отметил большой опыт и хорошие организаторские способности Дворникова.

Зверства ИГ в римском амфитеатре Пальмиры

Зверства ИГ в Пальмире

Боевики «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) совершили массовую казнь мирного населения Пальмиры. Согласно источникам в городе, жертвами террористов стали 12 граждан. Четверо из казненных были государственными служащими, в том числе учителя. Их обезглавлены за пределами города. Восемь других жертв были расстреляны.

Также сообщается, что боевики казнили еще четырех боевиков из других террористических группировок, захваченных в других частях Сирии. Некоторые из казней боевики осуществили в знаменитом римском амфитеатре в старой части Пальмиры. Помимо этого радикалы уничтожили множество исторических памятников, внесенных в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Постановочный бой «Джебхат ан-Нусры» и «Архар аш-Шам» в Идлибе

Постановочный бой в Идлибе

Боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и члены радикальной группировки «Архар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама» — союз исламских салафистских бригад, объединенных для войны против армии правительства Башара Асада, а также «Хезболлы» и боевиков шабихи), состоящие в вооруженной сирийской оппозиции, сцепились в вооруженном столкновении в Идлибе. Сообщается, что в результате боестолкновения, члены «ан-Нусры» отбили у боевиков штаб-квартиру и другие стратегические объекты. По последним данным, никто из боевиков не пострадал и не был убит. Как отмечает источник, создается впечатление, что схватка была срежиссирована в преддверии межсирийских переговоров в Астане, чтобы показать, что «Архар аш-Шам» не связана с бывшей веткой «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).

комментарии
Алексей Громов
#сергей шойгу #башар асад #александр дворников
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