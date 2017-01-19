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Шувалов заявил о готовности России к диалогу с Евросоюзом
Политика

Шувалов заявил о готовности России к диалогу с Евросоюзом

Сегодня 19:13
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Шувалов заявил о готовности России к диалогу с Евросоюзом

Давос, 19 января. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что Россия открыта для диалога с Европейским союзом. Об этом он заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Как только желание к сотрудничеству будет сформулировано со стороны Европейского союза, мы немедленно приступим к переговорам на уровне правительства, МИД или администрации президента. Мы готовы к любой форме диалога», — сказал Шувалов.

Также вице-премьер назвал странной увязку санкций с выполнением Минских соглашений, касающихся ситуации на востоке Украины, о которой постоянно говорят западные политики.

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Кирилл Иванов
#игорь шувалов
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