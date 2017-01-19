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Весь мир

Жители Алеппо получили 7,6 тонны гуманитарной помощи от России

19 Января 2017 19:15
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Жители Алеппо получили 7,6 тонны гуманитарной помощи от России

Москва, 19 января. Жители сирийского Алеппо за минувшие сутки получили 7,6 тонны гумпомощи от российских военных. Соответствующая информация размещена на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в сообщении, за день российские военные провели семь гуманитарных акций, во время которых мирным жителям были переданы гуманитарные грузы: Алеппо (в школах Ухба-Бенафе, Халед-Альвавид и Сулейман Аль Хатера, в районах Фердаус, Шейх-Максуд, Салахаддин, Сулеймания, Байда и Асабиль ) — 7,6 тонны; медикаменты и 100 комплектов постельного белья были переданы национальному государственному госпиталю в населенном пункте Джабла провинции Латакия.

Напомним, ранее сообщалось, что российские саперы успешно разминировали более 3200 зданий в сирийском Алеппо.

Тимур Румянцев

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