Жители Алеппо получили 7,6 тонны гуманитарной помощи от России

19 Января 2017 19:15 32

Москва, 19 января. Жители сирийского Алеппо за минувшие сутки получили 7,6 тонны гумпомощи от российских военных. Соответствующая информация размещена на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в сообщении, за день российские военные провели семь гуманитарных акций, во время которых мирным жителям были переданы гуманитарные грузы: Алеппо (в школах Ухба-Бенафе, Халед-Альвавид и Сулейман Аль Хатера, в районах Фердаус, Шейх-Максуд, Салахаддин, Сулеймания, Байда и Асабиль ) — 7,6 тонны; медикаменты и 100 комплектов постельного белья были переданы национальному государственному госпиталю в населенном пункте Джабла провинции Латакия.

Напомним, ранее сообщалось, что российские саперы успешно разминировали более 3200 зданий в сирийском Алеппо.