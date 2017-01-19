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Репортаж CNN об убийстве Трампа на инаугурации привел в ярость США
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Репортаж CNN об убийстве Трампа на инаугурации привел в ярость США

Сегодня 20:04
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Репортаж CNN об убийстве Трампа на инаугурации привел в ярость США

Вашингтон, 19 января. Американский телеканал CNN  разозлил зрителей репортажем, в котором было смоделировано убийство избранного президента США Дональда Трампа на инаугурации. 

В ходе репортажа допускалась гибель не только Трампа, но и вице-президента. Авторы материала задавались вопросом, кто в таком случае займет ключевые места в Белом доме, включая и Овальный кабинет. 

По конституции страны, в случае убийства или признания недееспособности президента и вице-президента место главы США займет спикер палаты представителей, однако в CNN пошли дальше и рассчитали что будет, если и его убьют.

Убийство Трампа, пускай и смоделированное, вызвало резко негативную реакцию у американцев. «По-видимому, CNN считает, что это нормально – в открытую выступать за покушение на избранного президента Трампа, чтобы сохранить во власти администрацию Обамы»,  — выразил негодование один из пользователей соцсетей.

Читайте также: Трамп придумал слоган для своей президентской кампании 2020 года.

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Ксения Тасманова
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