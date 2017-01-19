Сирия новости 19 января 19.30: в Дамаск прибывает делегация ООН, отец и дочь погибли под обстрелом боевиков в Алеппо

Сирия, 19 января. В долине Вади Барада под Дамаском установилось относительное спокойствие в ожидании прибытия делегации ООН. Мужчина и его маленькая дочь погибли при обстреле боевиками жилых кварталов Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В провинции Вади Барада на северо-западе провинции Дамаск установилось относительное спокойствие в связи с ожидаемым прибытием в регион делегации ООН для проведения переговоров со сторонами конфликта. Об этом сообщают сирийские активисты.

Предполагается, что представители международной организации попытаются вывести из тупика переговоры между сирийским правительством и командованием вооруженных формирований.

Ранее между сторонами конфликта было достигнуто соглашение, которое гарантировало всем желающим сложить оружие боевикам амнистию, а не желающим – безопасный выход за пределы Сирии, однако достигнутые договоренности были сорваны после убийства в населенном пункте Вади Барада представителя правительства Дамаска на переговорах бригадного генерала в отставке Ахмада Гадбана.

Вскоре после этого возобновились ожесточенные столкновения в регионе между правительственными войсками и отрядами ливанской «Хезболлы» с одной стороны и вооруженными формированиям, крупнейшее из которых – «Джебхат Фатх аш-Шам»*** с другой.

В последние дни сирийской армии удалось окружить крупную группировку исламистов в регионе и вернуть себе контроль над рядом населенных пунктов. Несколько часов назад правительственным войскам в ходе тяжелых боев удалось отбить у боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» часть высоты Арид Ас-Самн и занять горное селение Эфра, стягивая петлю вокруг исламистов.

Между тем, в Восточной Гуте Дамаска продолжаются ожесточенные столкновения между сирийской армией и боевиками в районе населенных пунктов Ан-Нашабия, Хазрама и Аль-Бахария. Правительственные войска после артиллерийской подготовки ведут наступление в направлении Ан-Нашабии, стремясь перерезать линии снабжения вооруженных группировок в регионе.

Сирийская армия отбила у исламистов несколько пунктов, в том числе мечеть в районе дороги, связывающей Хазраму и Аль-Бахарию. Поступают данные о потерях с обеих сторон.

На западе провинции сирийская армия открыла огонь из артиллерийских орудий и стрелкового оружия по позициям боевиков в районе населенного пункта Мадая.

В лагере палестинских беженцев Ярмук, южном пригороде Дамаска, возобновились столкновения между правительственными войсками и боевиками ИГ*. Обе стороны несут потери.

Провинция Алеппо

Два мирный жителя погибли в результате обстрела вооруженными формированиями жилых кварталов Алеппо. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Боевики, занимающие позиции к юго-западу от города, открыли огонь из ракетных установок по кварталам Баб-Джанин и Баб-Антакия, в результате чего местный житель и его маленькая дочь погибли и еще два человека были ранены. Инфраструктуре и без того пострадавших за месяцы боев районов был нанесен дополнительный ущерб.

На юго-востоке провинции Сирийская арабская армия вернула себе контроль над населенными пунктами Сардах, Умм-Мияль, Расм-Аскар и Аль-Масудия восточнее города Ханассер. Наступление правительственных войск под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана в регионе продолжается.

На северо-востоке провинции исламистская группировка «Харакат Нуреддин аз-Зинки» объявила о своем выходи из состава участников операции «Щит Евфрата», которую проводят турецкие войска при поддержке вооруженной сирийской оппозиции. Главной целью операции в настоящий момент является освобождение от террористов ИГ города Аль-Баб на границе с Турцией.

Провинция Хомс

Сирийская армия ведет затяжные бои с террористами ИГ в районе военного аэродрома Ат-Тифор (Т4) в районе Пальмиры. Артиллерия правительственных войск продолжает наносить массированные удары по позициям боевиков в регионе.

Источники в СМИ сообщают, что войска Башара Асада ведут успешное наступление на террористов южнее аэродрома и к востоку от города Аль-Карьятейн, продвигаясь в направлении высот в районе селения Аль-Барида.

Кроме того, стали известны подробности гибели местного жителя в районе населенного пункта Ат-Тиба аль-Гарбия в северо-западной части провинции Хомс.

Как сообщает агентство САНА, житель селения Аш-Шинья был убит сегодня утром огнем снайпера группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе сельскохозяйственных угодий в окрестностях населенного пункта.

Отмечается, что боевики группировки, занимающие позиции в регионе, регулярно открывают огонь по мирным жителям.

Ранее сегодня «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра») взяла на себя ответственность за унесший жизни десяти человек двойной взрыв в квартале Кафрсуса в Дамаске 12 января.

Дейр эз-Зор

ВКС РФ сбросили помощь защитникам военного аэродрома Дейр эз-Зора, находящимся в осаде ИГ.

В то же время ВВС Сирии в ВКС РФ наносят массированные удары по позициям террористов в районе города.

Боевики ИГ, в свою очередь, возобновили обстрел жилых кварталов Дейр эз-Зора, находящихся под контролем правительственных войск, поступают данные о раненых.

Между тем, в самом городе установилось относительное спокойствие. По словам сирийских активистов, тревожная тишина время от времени нарушается звуком редких выстрелов.

Провинция Даръа

Правительственные войска обстреляли из артиллерии и гранатометов позиции вооруженных боевиков-исламистов в районе города Даръа.

Провинция Идлиб

В районе населенных пунктов Харбат аль-Джуз и Аз-Заинейн в окрестностях города Джиср аш-Шугур в западной части провинции Идлиб боевики группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» напали на штабы и КПП группировки «Ахрар аш-Шам». Завязались бои, в ходе которых исламисты из «Джебхат Фатх аш-Шам» захватили несколько объектов и взяли пленных. Поступают данные о возможных жертвах среди мирного населения.

Провинция Ракка

На западе провинции Ракка самолеты ВВС международной коалиции нанесли удары по позициям террористов ИГ в населенном пункте Большая Ас-Сувейдия. Источники в СМИ сообщают об убитых и раненых боевиках.

Провинция Хама

ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям боевиков в районе города Тибат аль-Имам на севере провинции Хама.

Провинция Аль-Хасака

Один человек погиб и несколько было ранено в результате взрыва заложенной террористами ИГ мины в районе горы Абдулазиз в восточной части провинции Аль-Хасака.

Провинция Аль-Кунейтра

В северной части провинции Аль-Кунейтра бойцы «Народных комитетов» остановили атаку вооруженных боевиков в районе населенного пункта Хадар.

Параллельно с этим отмечается, что многие из населенных пунктов в регионе присоединились к договору о прекращении огня.

Ирак

Террористы ИГ, теряющие контроль над левобережными районами Мосула, сожгли водоочистительную станцию в квартале Ар-Рашидия на севере города.

В районе горного хребта Хамрин на севере провинции Салах ад-Дин семь мирных жителей, бежавшие из подконтрольных ИГ районов провинции Киркук, погибли и еще восемь были ранены в результате взрыва мины.