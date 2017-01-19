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Окраины Дебальцево перешли под контроль ВСУ — киевский волонтер
Новороссия

Окраины Дебальцево перешли под контроль ВСУ — киевский волонтер

Сегодня 19:23
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Окраины Дебальцево перешли под контроль ВСУ — киевский волонтер

Дебальцево, 19 января. Украинский волонтер Юрий Мысягин написал в Facebook, что ВСУ вплотную приблизились к Дебальцево, который входит в состав Донецкой народной республики.

«От наших позиций на Светлодарской дуге до ближайших построек и домов Дебальцево осталось всего 5–6 километров по полям и высотам. А еще год назад было 25 километров. Пехота прошагала, а «третья сила» поддержала», — сообщил о происходящем в районе Дебальцево волонтер.

По мнению волонтера, ВСУ продвигаются, но при этом не нарушают минских соглашений. Ранее, 10 января, он написал в соцсети, что ВСУ тихо заняли новые позиции в районе Дебальцево, а ополченцы об этом догадались слишком поздно.

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Таисия Григорьева
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