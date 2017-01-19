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Пьяный житель Кубани задушил друга и зарыл его тело в гараже
Происшествия

Пьяный житель Кубани задушил друга и зарыл его тело в гараже

Сегодня 19:32
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Пьяный житель Кубани задушил друга и зарыл его тело в гараже

Краснодар, 19 января. В станице Медведовской Краснодарского края пьяное застолье обернулось жестоким убийством. Мужчина задушил своего друга и потом зарыл его тело на дне смотровой ямы гаража.

По версии следствия, в октябре 2015 года 43-летний подозреваемый и его 51-летний приятель вместе распивали спиртные напитки у общего знакомого и сильно поссорились. Злоумышленник задушил оппонента и вместе с хозяином дома спрятал труп в смотровой яме гаража, передает ИА «Политика сегодня».

В отношении предполагаемого убийцы было возбуждено уголовное дело, сейчас рассматривается вопрос о его аресте.

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Ксения Тасманова
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Сирия новости 19 января 19.30: в Дамаск прибывает делегация ООН, отец и дочь погибли под обстрелом боевиков в Алеппо
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