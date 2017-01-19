Пьяный житель Кубани задушил друга и зарыл его тело в гараже

Краснодар, 19 января. В станице Медведовской Краснодарского края пьяное застолье обернулось жестоким убийством. Мужчина задушил своего друга и потом зарыл его тело на дне смотровой ямы гаража.

По версии следствия, в октябре 2015 года 43-летний подозреваемый и его 51-летний приятель вместе распивали спиртные напитки у общего знакомого и сильно поссорились. Злоумышленник задушил оппонента и вместе с хозяином дома спрятал труп в смотровой яме гаража, передает ИА «Политика сегодня».

В отношении предполагаемого убийцы было возбуждено уголовное дело, сейчас рассматривается вопрос о его аресте.